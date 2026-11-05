SPK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SPK hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24.79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 37.05 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.76 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SPK einen Umsatz von 18.51 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch