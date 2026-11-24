Zürich (awp/sda) - Das Spital Wetzikon hat das Übernahmeangebot der Immobiliengesellschaft Infracore definitiv abgelehnt. Auch die Sachwalter halten diesen Entscheid für nachvollziehbar.

Die Risiken für die Patientensicherheit und die Gläubiger seien bei der Offerte von Infracore und deren Partnerin Swiss Medical Network zu hoch, teilte die GZO AG Spital Wetzikon am Dienstag mit. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sehen deshalb nach der Prüfung der Vertragsentwürfe davon ab, das Angebot weiterzuverfolgen.

Infracore hatte Anfang November für den Fall eines Scheiterns des Nachlassvertrags 70 Millionen Franken für die Immobilien und betrieblichen Aktiven geboten. Die Sachwalter stützen nun den Entscheid des Spitals, die Offerte fallenzulassen.

Angst vor Personalabgängen

Als Hauptgrund nennt das Spital die fehlende Sicherheit für einen nahtlosen Übergang. Kantonale Leistungsaufträge gingen bei einem Besitzerwechsel nicht automatisch über, sondern müssten in einem mindestens viermonatigen Verfahren neu vergeben werden.

Laut der Zürcher Gesundheitsdirektion könnte der Bedarf zudem durch andere Spitäler abgedeckt werden. Diese Ungewissheit würde laut GZO zu zahlreichen Kündigungen beim Personal führen, was die Patientensicherheit gefährde. Zudem biete der Vertrag keine Gewissheit über den vollständigen Zufluss des Kaufpreises.

GZO und Sachwalter halten daher am bestehenden Nachlassvertrag fest. Dieser stellt den ungesicherten Gläubigern eine Dividende von mindestens 45,7 Prozent in Aussicht. Scheitert der Vertrag vor Gericht, droht der Konkurs mit einer deutlich tieferen Dividende und der wahrscheinlichen Schliessung des Spitals.