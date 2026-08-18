Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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18.08.2026 10:48:06
Spirit Airlines: Google sichert sich Firmendaten zum Training seiner KI
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Der heimische Markt gibt moderat ab. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.