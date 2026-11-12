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12.11.2026 06:37:00
Spire Global A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Spire Global A hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.52 USD gegenüber -0.610 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat Spire Global A mit einem Umsatz von insgesamt 18.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 42.07 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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