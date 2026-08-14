Spire Global A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Spire Global A stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Spire Global A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.72 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.89 Prozent auf 18.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch