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13.08.2026 06:37:00
Spine Traders veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Spine Traders hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.490 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42.07 Prozent auf 1.38 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.39 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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