Spindletop Oil Gas hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch