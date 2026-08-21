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21.08.2026 06:37:00
Spindletop Oil Gas: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Spindletop Oil Gas liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Spindletop Oil Gas die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0.11 USD gegenüber -0.010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 86.54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Spindletop Oil Gas einen Umsatz von 1.0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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