SpiderPlus präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SpiderPlus lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.12 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.690 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SpiderPlus im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.37 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch