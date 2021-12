Spice werden mehr Titel zum Rückkauf angeboten als geplant

Zug (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Spice Private Equity will wie Mitte November angekündigt über ein Rückkaufprogramm maximal 308'858 eigene Aktien oder bis zu 5,76 Prozent des Aktienkapitals zurückkaufen. Da ihr deutlich mehr Aktien angedient wurden, sollen die angebotenen Aktienpakete anteilig reduziert werden.

Insgesamt seien Spice vonseiten der Aktionäre 903'432 Aktien zum Kauf angeboten worden, wie es am Montagabend in einer Mitteilung weiter heisst. Das wäre ein Anteil von 16,85 Prozent am gesamten Aktienkapital. Da die Zahl der angebotenen Titel über dem Rückkaufziel liege, werde Spice die Zahl der angedienten Titel anteilig reduzieren. Abgerechnet werde dann am 16. Dezember.

Spice kauft die Titel zu einem fixen Angebotspreis von 17 US-Dollar das Stück zurück. Die Papiere sollen anschliessend zwecks Kapitalherabsetzung vernichtet werden.

mk/