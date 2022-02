Spice Private Equity beendet Aktienrückkauf

Zug (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Spice Private Equity hat ein im Januar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Nach Ablauf der Angebotsfrist am (heutigen) Mittwoch seien deutlich mehr Aktien angedient worden als der geplante Maximalbetrag.

Es sollten bis zu 202'796 Papiere zu einem Fixpreis von 15,50 US-Dollar zurückgekauft und danach vernichtet werden. Dies entspricht laut Unternehmen 3,78 Prozent des Aktienkapitals.

Angedient wurden nun 498'775 Aktien, was einem Anteil von 9,3 Prozent entspricht, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend hiess. Die Anzahl Aktien werde daher anteilsmässig reduziert. Das Settlement erfolge am kommenden Montag.

