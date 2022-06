Spice Private Equity-Aktie: GP Swiss Ltd will Spice vollständig übernehmen

Die Spice -Aktionäre sollen von der GP Swiss, die derzeit zusammen mit anderen Aktionären rund zwei Drittel des Unternehmens kontrolliert, 16,25 Dollar netto in bar je Spice-Aktie erhalten.

Die Angebotsfrist dauert voraussichtlich vom 29. Juli 2022 bis am 26. August 2022, die Nachfrist voraussichtlich vom 2. bis zum 15. September. Damit das Angebot zustande kommt, gilt eine Mindestandienungsquote von 90 Prozent bis zum Ablauf der Fristen, wie GP am Donnerstag mitteilte.

Derzeit besitzt GP zusammen mit einem anderen von GP Investments, Ltd. kontrollierten Unternehmen insgesamt 3,52 Millionen Aktien entsprechend einem Anteil von 65,69 Prozent der Stimmrechte und des Kapitals, teilte GP weiter mit. Dazu kommen 536'061 "eigene Spice Aktien" entsprechend 10 Prozent. Diese sollen, wie von der Generalversammlung der Gesellschaft am 25. Mai 2022 beschlossen, mittels Kapitalherabsetzung vernichtet werden. Danach werde sich die Beteiligung von GP an der Gesellschaft auf 72,99 Prozent des Kapitals belaufen.

GP Swiss begründet das Vorhaben mit dem illiquiden Handel und dem geringen Freefloat der Aktien. Zudem habe das Aktienrückkaufprogramm gezeigt, dass die Publikumsaktionäre zum Verkauf ihrer Aktien bereit seien.

GP Swiss wird indirekt von der auf Bermuda domizilierten Gesellschaft GP Investments, Ltd. gehalten. Ihre Aktien sind an der Luxembourg Stock Exchange kotiert.

pre/kw

Zug (awp)