Spice-Aktie: Spice-Verwaltungsrat will Dekotierungsgesuch einreichen

Der Verwaltungsrat habe diese beschlossen und werde den entsprechenden Antrag in den kommenden Tagen bei der SIX Exchange Regulation einreichen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

GP hielt zum Zeitpunkt der Vollzugs der Transaktion Ende September 97,52 Prozent der Stimmrechte und des Kapitals. Hintergrund der Übernahme waren der geringe Free Float sowie die begrenzte Liquidität der Spice-Aktien sowie die Komplexität und die hohen bzw. steigenden Kosten durch die Kotierung an der SIX.

Zug (awp)