Spice-Aktie: GP Swiss hält 97,40 Prozent der Spice Private Equity-Aktien

Das entspricht einem Anteil von 97,40 Prozent, wie die durchführende Helvetische Bank am Freitag mitteilte.

Nach der regulären Frist, die Ende Juli zu Ende war, hatte der Anteil noch bei 91,7 Prozent gelegen. Die Nachfrist dauerte vom 2. bis zum (gestrigen) 15. September. In dieser Zeit seien nochmals knapp 1,1 Millionen Spice-Aktien angedient worden, was 81,78 Prozent aller Aktien entspricht, auf die sich das Angebot erstreckt. Das definitive Endergebnis soll voraussichtlich am 21. September veröffentlicht werden.

Gemäss dem Angebot erhalten die Spice-Aktionäre 16,25 US-Dollar netto in bar je Aktie. Für die nicht angedienten Aktien soll eine Kraftloserklärung beantragt werden, und die Spice-Aktien sollen dann "sobald als möglich" dekotiert werden.

Begründet wurde das Übernahmeangebot mit dem illiquiden Handel und dem geringen Freefloat der Titel. GP hielt bereits vor dem Angebot 63,5 Prozent der Spice-Titel.

tv/ra

Zug (awp)