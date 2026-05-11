SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Zuger Kantonalbank-Aktionäre freuen

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Wert Zuger Kantonalbank am 09.05.2026 eine Dividende in Höhe von 230.00 CHF beschlossen. Damit wurde die Zuger Kantonalbank-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4.55 Prozent erhöht. Insgesamt wurde entschieden 64.32 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Damit ergab sich für die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich keine Veränderung.

Veränderung der Zuger Kantonalbank-Dividendenrendite

Der Dividendenabschlag auf die Zuger Kantonalbank-Aktie erfolgt am 11.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Zuger Kantonalbank-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Das Zuger Kantonalbank-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2.60 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 2.67 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr blieb der Zuger Kantonalbank-Aktienkurs im -Handel konstant. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit Prozent fast genauso entwickelt wie der Zuger Kantonalbank-Aktienkurs.

Zuger Kantonalbank- Dividendenprognose

Kerndaten von Zuger Kantonalbank

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Zuger Kantonalbank beläuft sich aktuell auf 3.165 Mrd. CHF. Zuger Kantonalbank besitzt aktuell ein KGV von 19.40. Der Umsatz von Zuger Kantonalbank belief sich in 2025 auf 410.600 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 456.00 CHF.

Redaktion finanzen.ch