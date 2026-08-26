SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zuger Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Zuger Kantonalbank-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Zuger Kantonalbank-Papier an diesem Tag 6’880.00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.145 Zuger Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’518.90 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Anteils am 25.08.2026 auf 10’450.00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 51.89 Prozent.

Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 2.96 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch