Zuger Kantonalbank Aktie 49389124 / CH0493891243
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zuger Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Zuger Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Zuger Kantonalbank-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Zuger Kantonalbank-Papier an diesem Tag 6’880.00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.145 Zuger Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’518.90 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Anteils am 25.08.2026 auf 10’450.00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 51.89 Prozent.
Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 2.96 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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