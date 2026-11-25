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25.11.2026 10:02:18
SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Zuger Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 25.11.2016 wurde das Zuger Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zuger Kantonalbank-Anteile an diesem Tag 4’920.00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 2.033 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Zuger Kantonalbank-Anteile wären am 24.11.2026 22’459.35 CHF wert, da der Schlussstand 11’050.00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 124.59 Prozent.
Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 3.20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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