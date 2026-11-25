Am 25.11.2016 wurde das Zuger Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zuger Kantonalbank-Anteile an diesem Tag 4’920.00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 2.033 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Zuger Kantonalbank-Anteile wären am 24.11.2026 22’459.35 CHF wert, da der Schlussstand 11’050.00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 124.59 Prozent.

Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 3.20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch