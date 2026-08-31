SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Zug Estates B-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Zug Estates B-Anteile bei 2’020.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Zug Estates B-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.050 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Zug Estates B-Anteile wären am 28.08.2026 109.90 CHF wert, da der Schlussstand 2’220.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.90 Prozent vermehrt.

Alle Zug Estates B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch