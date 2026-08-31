Zug Estate b Aktie 14805212 / CH0148052126
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zug Estates B-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Zug Estates B-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Zug Estates B-Anteile bei 2’020.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Zug Estates B-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.050 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Zug Estates B-Anteile wären am 28.08.2026 109.90 CHF wert, da der Schlussstand 2’220.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.90 Prozent vermehrt.
Alle Zug Estates B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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