Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Zug Estates B-Anteile betrug an diesem Tag 1’960.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, befänden sich nun 0.051 Zug Estates B-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 2’170.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110.71 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.71 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Zug Estates B eine Marktkapitalisierung von 1.11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch