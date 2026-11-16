SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 3 Jahren eingefahren

Am 16.11.2023 wurden Zug Estates B-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1’520.00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.579 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 14’473.68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2’200.00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 44.74 Prozent gesteigert.

Zug Estates B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.12 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch