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|Züblin (Zueblin Immobilien-Investment im Blick
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17.11.2026 10:02:05
SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie bei 46.00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 217.391 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 49.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’760.87 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 7.61 Prozent.
Der Marktwert von Züblin (Zueblin Immobilien betrug jüngst 166.95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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