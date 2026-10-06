Züblin Aktie 31230968 / CH0312309682
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|Züblin (Zueblin Immobilien-Performance im Blick
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06.10.2026 10:02:12
SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 27.40 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 364.964 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’321.17 CHF, da sich der Wert einer Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie am 05.10.2026 auf 50.20 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 18’321.17 CHF, was einer positiven Performance von 83.21 Prozent entspricht.
Der Züblin (Zueblin Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 166.78 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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