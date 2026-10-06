SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 27.40 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 364.964 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’321.17 CHF, da sich der Wert einer Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie am 05.10.2026 auf 50.20 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 18’321.17 CHF, was einer positiven Performance von 83.21 Prozent entspricht.

Der Züblin (Zueblin Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 166.78 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch