SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren eingefahren

Am 03.11.2021 wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie bei 27.60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3.623 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 50.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182.61 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 182.61 CHF, was einer positiven Performance von 82.61 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich zuletzt auf 165.21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch