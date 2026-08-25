Zehnde a Aktie 27653461 / CH0276534614
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zehnder A von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Zehnder A-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Die Zehnder A-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zehnder A-Aktie bei 71.30 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14.025 Zehnder A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 70.10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 983.17 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 983.17 CHF, was einer negativen Performance von 1.68 Prozent entspricht.
Zehnder A war somit zuletzt am Markt 790.53 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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