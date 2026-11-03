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03.11.2026 10:02:17
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zehnder A von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Zehnder A eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 03.11.2021 wurde die Zehnder A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zehnder A-Aktie bei 99.60 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Zehnder A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100.402 Zehnder A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’349.40 CHF, da sich der Wert einer Zehnder A-Aktie am 02.11.2026 auf 73.20 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 7’349.40 CHF, was einer negativen Performance von 26.51 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Zehnder A belief sich jüngst auf 811.52 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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