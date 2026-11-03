SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zehnder A von vor 5 Jahren bedeutet

Am 03.11.2021 wurde die Zehnder A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zehnder A-Aktie bei 99.60 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Zehnder A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100.402 Zehnder A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’349.40 CHF, da sich der Wert einer Zehnder A-Aktie am 02.11.2026 auf 73.20 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 7’349.40 CHF, was einer negativen Performance von 26.51 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Zehnder A belief sich jüngst auf 811.52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch