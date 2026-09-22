Zehnde a Aktie 27653461 / CH0276534614
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22.09.2026 10:02:21
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zehnder A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zehnder A-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Zehnder A-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zehnder A-Anteile betrug an diesem Tag 72.30 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 138.313 Zehnder A-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 71.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’889.35 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.11 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 782.85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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