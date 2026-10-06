Zehnde a Aktie 27653461 / CH0276534614
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06.10.2026 10:02:12
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zehnder A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Zehnder A-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 98.70 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Zehnder A-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.132 Zehnder A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 727.46 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 05.10.2026 auf 71.80 CHF belief. Damit wäre die Investition um 27.25 Prozent gesunken.
Am Markt war Zehnder A jüngst 797.12 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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