SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zehnder A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Zehnder A-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 98.70 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Zehnder A-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.132 Zehnder A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 727.46 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 05.10.2026 auf 71.80 CHF belief. Damit wäre die Investition um 27.25 Prozent gesunken.

Am Markt war Zehnder A jüngst 797.12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch