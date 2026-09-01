Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’254 -0.2%  SPI 20’046 -0.3%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’019 -0.9%  Euro 0.9390 0.0%  EStoxx50 6’382 -0.6%  Gold 4’383 -1.5%  Bitcoin 63’306 -0.3%  Dollar 0.8101 0.2%  Öl 91.9 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Amazon-Aktie tiefer: Milliardenklage wegen mutmasslich künstlich verteuerter Werbung
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagmittag
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Aktien im Fokus: Engie und Nokia kommen wohl in EURO STOXX 50 - VW und Wolters raus
Suche...
Plus500 Depot

Zehnde a Aktie 27653461 / CH0276534614

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investmentbeispiel 01.09.2026 10:02:33

SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Zehnder A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Zehnde a
71.04 CHF -0.52%
Kaufen Verkaufen

Am 01.09.2023 wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 56.80 CHF. Bei einem Zehnder A-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 176.056 Zehnder A-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Zehnder A-Aktie auf 72.60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’781.69 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27.82 Prozent erhöht.

Am Markt war Zehnder A jüngst 812.19 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zehnder AG (A)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten