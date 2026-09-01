Zehnde a Aktie 27653461 / CH0276534614
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01.09.2026 10:02:33
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Zehnder A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 01.09.2023 wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 56.80 CHF. Bei einem Zehnder A-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 176.056 Zehnder A-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Zehnder A-Aktie auf 72.60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’781.69 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27.82 Prozent erhöht.
Am Markt war Zehnder A jüngst 812.19 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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