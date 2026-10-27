SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zehnder A von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Zehnder A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zehnder A-Papier an diesem Tag 46.35 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 21.575 Zehnder A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 1’525.35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 70.70 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52.54 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Zehnder A eine Marktkapitalisierung von 786.60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch