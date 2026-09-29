SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Zehnder A-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53.80 CHF. Bei einem Zehnder A-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.859 Zehnder A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Zehnder A-Papiers auf 71.90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133.64 CHF wert. Mit einer Performance von +33.64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zehnder A war somit zuletzt am Markt 804.84 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch