Zehnde a Aktie 27653461 / CH0276534614
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Zehnder A-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Zehnder A-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53.80 CHF. Bei einem Zehnder A-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.859 Zehnder A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Zehnder A-Papiers auf 71.90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133.64 CHF wert. Mit einer Performance von +33.64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zehnder A war somit zuletzt am Markt 804.84 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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