SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zehnder A-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Zehnder A-Aktie an diesem Tag 40.30 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 24.814 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Zehnder A-Anteile wären am 14.09.2026 1’687.34 CHF wert, da der Schlussstand 68.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68.73 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Zehnder A belief sich jüngst auf 778.36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch