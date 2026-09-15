Zehnde a Aktie 27653461 / CH0276534614
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|Profitables Zehnder A-Investment?
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zehnder A-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Zehnder A-Aktie an diesem Tag 40.30 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 24.814 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Zehnder A-Anteile wären am 14.09.2026 1’687.34 CHF wert, da der Schlussstand 68.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68.73 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Zehnder A belief sich jüngst auf 778.36 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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