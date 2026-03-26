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Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

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Frühe Anlage 26.03.2026 10:02:06

SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ypsomed von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Ypsomed
281.64 CHF 0.50%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Ypsomed-Papier statt. Zum Handelsende standen Ypsomed-Anteile an diesem Tag bei 348.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.287 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ypsomed-Anteile wären am 25.03.2026 81.35 CHF wert, da der Schlussstand 283.50 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 18.65 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ypsomed einen Börsenwert von 3.86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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