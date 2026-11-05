SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor einem Jahr verdient

Die Ypsomed-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Ypsomed-Papier an diesem Tag bei 309.50 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 32.310 Ypsomed-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 401.80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 12’982.23 CHF wert. Damit wäre die Investition um 29.82 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Ypsomed belief sich jüngst auf 4.77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch