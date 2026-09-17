SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ypsomed-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ypsomed-Anteile 275.00 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hat, hat nun 3.636 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’276.36 CHF, da sich der Wert einer Ypsomed-Aktie am 16.09.2026 auf 351.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27.64 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Ypsomed einen Börsenwert von 4.33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch