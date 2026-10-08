Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ypsomed von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Ypsomed eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde die Ypsomed-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 332.50 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ypsomed-Aktie investiert, befänden sich nun 3.008 Ypsomed-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 363.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’092.33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.23 Prozent gesteigert.
Der Ypsomed-Wert an der Börse wurde auf 4.44 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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