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12.11.2026 10:02:04
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ypsomed-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ypsomed-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 260.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.385 Ypsomed-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Ypsomed-Aktie auf 414.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159.23 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 59.23 Prozent.
Der Marktwert von Ypsomed betrug jüngst 4.79 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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