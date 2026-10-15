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Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

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Profitable Ypsomed-Anlage? 15.10.2026 10:02:02

SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ypsomed-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Ypsomed
380.20 CHF 5.81%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Ypsomed-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ypsomed-Aktie bei 252.50 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39.604 Ypsomed-Aktien. Die gehaltenen Ypsomed-Papiere wären am 14.10.2026 14’558.42 CHF wert, da der Schlussstand 367.60 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 45.58 Prozent.

Der Börsenwert von Ypsomed belief sich jüngst auf 4.32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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