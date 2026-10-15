Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Ypsomed-Anlage?
|
15.10.2026 10:02:02
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Ypsomed-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Ypsomed-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ypsomed-Aktie bei 252.50 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39.604 Ypsomed-Aktien. Die gehaltenen Ypsomed-Papiere wären am 14.10.2026 14’558.42 CHF wert, da der Schlussstand 367.60 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 45.58 Prozent.
Der Börsenwert von Ypsomed belief sich jüngst auf 4.32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
15.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagmittag höher (finanzen.ch)
|
15.10.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagvormittag behauptet (finanzen.ch)
|
13.10.26
|SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)