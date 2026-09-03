Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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03.09.2026 10:02:30
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ypsomed-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ypsomed-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 179.75 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Ypsomed-Aktie investierten, hätten nun 55.632 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 22’864.67 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Anteils am 02.09.2026 auf 411.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128.65 Prozent gesteigert.
Alle Ypsomed-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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