SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ypsomed-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 179.75 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Ypsomed-Aktie investierten, hätten nun 55.632 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 22’864.67 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Anteils am 02.09.2026 auf 411.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128.65 Prozent gesteigert.

Alle Ypsomed-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch