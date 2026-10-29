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|Rentables Ypsomed-Investment?
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29.10.2026 10:02:11
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Ypsomed-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ypsomed-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ypsomed-Anteile 183.28 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.456 Ypsomed-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ypsomed-Aktie auf 392.40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’141.03 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 114.10 Prozent gesteigert.
Der Ypsomed-Wert an der Börse wurde auf 4.75 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Ypsomed am 29.10.2026
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