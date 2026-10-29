SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ypsomed-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ypsomed-Anteile 183.28 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.456 Ypsomed-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ypsomed-Aktie auf 392.40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’141.03 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 114.10 Prozent gesteigert.

Der Ypsomed-Wert an der Börse wurde auf 4.75 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch