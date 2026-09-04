Xlife Sciences Aktie 46192960 / CH0461929603
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Xlife Sciences von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Xlife Sciences-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Die Xlife Sciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20.50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Xlife Sciences-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.878 Xlife Sciences-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 64.39 CHF, da sich der Wert einer Xlife Sciences-Aktie am 03.09.2026 auf 13.20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 35.61 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Xlife Sciences belief sich jüngst auf 77.58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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