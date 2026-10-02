Xlife Sciences Aktie 46192960 / CH0461929603
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xlife Sciences-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Xlife Sciences-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Xlife Sciences-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Xlife Sciences-Aktie an diesem Tag 19.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Xlife Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 52.632 Xlife Sciences-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Xlife Sciences-Anteile wären am 01.10.2026 515.79 CHF wert, da der Schlussstand 9.80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48.42 Prozent verringert.
Xlife Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56.38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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