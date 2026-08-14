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Xlife Sciences Aktie 46192960 / CH0461929603

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Langfristige Performance 14.08.2026 10:02:28

SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xlife Sciences-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Xlife Sciences-Aktie Investoren gebracht.

Xlife Sciences
15.45 CHF 2.03%
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Xlife Sciences-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Xlife Sciences-Aktie an diesem Tag 38.40 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Xlife Sciences-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.604 Xlife Sciences-Aktien. Die gehaltenen Xlife Sciences-Papiere wären am 13.08.2026 40.10 CHF wert, da der Schlussstand 15.40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59.90 Prozent verringert.

Alle Xlife Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 92.33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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