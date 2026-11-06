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|Rentables Xlife Sciences-Investment?
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06.11.2026 10:02:07
SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in Xlife Sciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Xlife Sciences-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Xlife Sciences-Aktie bei 38.70 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investierten, hätten nun 2.584 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 23.00 CHF, da sich der Wert eines Xlife Sciences-Papiers am 05.11.2026 auf 8.90 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 77.00 Prozent eingebüsst.
Xlife Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50.40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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