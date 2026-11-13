SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte eine Warteck Invest-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Warteck Invest-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Warteck Invest-Anteile letztlich bei 2’380.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Warteck Invest-Aktie investiert, befänden sich nun 4.202 Warteck Invest-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1’955.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’214.29 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 17.86 Prozent gleich.

Alle Warteck Invest-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 601.10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch