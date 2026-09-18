SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Warteck Invest-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das Warteck Invest-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Warteck Invest-Aktie letztlich bei 2’470.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.040 Warteck Invest-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 78.54 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Anteils am 17.09.2026 auf 1’940.00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 21.46 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Warteck Invest belief sich zuletzt auf 594.50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch