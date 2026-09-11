Warteck Invest Aktie 261948 / CH0002619481
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Warteck Invest-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Warteck Invest-Investment verdienen können.
Am 11.09.2023 wurden Warteck Invest-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1’825.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.479 Warteck Invest-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’520.55 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Anteils am 10.09.2026 auf 1’920.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5.21 Prozent angewachsen.
Warteck Invest wurde jüngst mit einem Börsenwert von 594.25 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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