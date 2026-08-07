SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Investition in Warteck Invest von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurden Warteck Invest-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Warteck Invest-Papier bei 2’000.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.050 Warteck Invest-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 96.00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’920.00 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 96.00 CHF entspricht einer negativen Performance von 4.00 Prozent.

Der Marktwert von Warteck Invest betrug jüngst 599.80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch