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Warteck Invest Aktie 261948 / CH0002619481

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Warteck Invest-Anlage im Blick 07.08.2026 10:02:29

SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Investition in Warteck Invest von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Warteck Invest-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Warteck Invest
1899.30 CHF -0.85%
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Vor 1 Jahr wurden Warteck Invest-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Warteck Invest-Papier bei 2’000.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.050 Warteck Invest-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 96.00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’920.00 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 96.00 CHF entspricht einer negativen Performance von 4.00 Prozent.

Der Marktwert von Warteck Invest betrug jüngst 599.80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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