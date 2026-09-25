SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Warteck Invest-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Warteck Invest-Anteile 1’804.35 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.554 Warteck Invest-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1’925.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’066.87 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6.69 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Warteck Invest zuletzt 600.51 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch