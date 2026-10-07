SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Walliser Kantonalbank-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Walliser Kantonalbank-Papier bei 75.40 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.326 Walliser Kantonalbank-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 166.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 220.82 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 120.82 Prozent.

Zuletzt verbuchte Walliser Kantonalbank einen Börsenwert von 2.60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch