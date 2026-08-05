SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walliser Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Walliser Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Walliser Kantonalbank-Papier an diesem Tag 104.00 CHF wert. Bei einem Walliser Kantonalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.962 Walliser Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 162.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155.77 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +55.77 Prozent.

Zuletzt verbuchte Walliser Kantonalbank einen Börsenwert von 2.54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch